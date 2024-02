Przegląd tygodnia z 11.02.2024 we Włocławku. Najważniejsze wydarzenia od 4.02 do 10.02.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Sprawdź co Cię czeka w drugiej części tego tygodnia - Horoskop. Wróżka Roma przepowiada. Po raz kolejny przygotowaliśmy dla Was zestawienie, które powstała na podstawie horoskopu. Jaki będzie najbliższy tydzień lutego? Zobaczcie horoskop na kolejnych slajdach naszej galerii.

9 lutego 2024 roku Główny Urząd Statystyczny ogłosił dane dotyczące realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w 2023 roku. To jedna ze składowych wzoru, według którego obliczany jest wskaźnik waloryzacji rent i emerytur. W 2024 r. wskaźnik ten wyniesie 112,12 proc - poinformowało Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na swojej stronie internetowej.

Ankieta na naszej stronie na Facebooku odnośnie najpiękniejszych ulic we Włocławku wywołała falę odpowiedzi. Było ponad 400 komentarzy. Poznaj te najpiękniejsze, jakimi Włocławek może się pochwalić. Oto TOP 10 ulic według oceny włocławian, użytkowników portalu społecznościowego.

W sobotnią noc (10 lutego) na ostatniej studniówce w 2024 we Włocławku, bawili się maturzyści z włocławskiego Zespołu Szkół Ekonomicznych. Uczniowie ostatnich klas "Ekonomika" swój bal studniówkowy mieli w hotelu Riverside przy ulicy Piwnej we Włocławku. Bal rozpoczął się pięknym polonezem. Zobaczcie zdjęcia i wideo ze studniówki.

Fotorelacja z imprezy w klubie Rozkosz przy ul. Starodębskiej 3 we Włocławku.

W sobotę, 10 lutego 2024 roku w sali Młodzieżowej Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej przy ulicy Żwirowej na Zazamczu we Włocławku odbyła się trzecia już edycja Balu Karnawałowo-Walentynkowego zorganizowanego przez Klub Seniora "Złota Jesień". Zabawa miała charakter charytatywny. Zobaczcie, jak się bawili uczestnicy imprezy.

We Włocławku funkcjonują dwa miejskie targowiska oraz niedzielny pchli targ. Jedno z nich znajduje się przy ul. Kaliskiej we Włocławku drugie przy ul. Związków Zawodowych. W ciepłą i bezdeszczową sobotę (10 lutego 2024 roku) odwiedziliśmy targowisko miejskie przy ulicy Kaliskiej we Włocławku. Zobaczcie zdjęcia, ceny warzyw, owoców i innych produktów sprzedawanych przez lokalnych rolników oraz przedsiębiorców.

Maturzyści II LO im. Mikołaja Kopernika bawili się na studniówce w piątkową noc (9 lutego 2024 roku) w hotel Riverside przy ulicy Piwnej we Włocławku. Bal rozpoczął się tradycyjnym polonezem. Zobaczcie zdjęcia i wideo ze studniówki włocławskiego "Kopernika".