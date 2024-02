Podwyżki nauczycieli w 2024 roku. Wiemy kiedy trafią na ich konto

Takie zarobki mają otrzymywać nauczyciele z tytułem magistra i przygotowaniem pedagogicznym, a takich w polskiej szkole jest około 95% wszystkich belfrów.

Na wyrównanie i dodatkowe przelewy nauczyciele będą musieli poczekać do marca, a możliwe, że nawet do kwietnia 2024 roku. To wszystko przez opóźnienia związane z budżetem.

Oznacza to, ze najpóźniej w kwietniu nauczyciele mają dostać już pełną wypłatę plus zaległe różnice wynagrodzeń od 1 stycznia.