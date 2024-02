Targowisko przy ul. Kaliskiej we Włocławku - 10 lutego 2024. Tanie warzywa, owoce, ubrania i nie tylko. Zdjęcia, ceny Renata Brzostowska

We Włocławku funkcjonują dwa miejskie targowiska oraz niedzielny pchli targ. Jedno z nich znajduje się przy ul. Kaliskiej we Włocławku drugie przy ul. Związków Zawodowych. W ciepłą i bezdeszczową sobotę (10 lutego 2024 roku) odwiedziliśmy targowisko miejskie przy ulicy Kaliskiej we Włocławku. Zobaczcie zdjęcia, ceny warzyw, owoców i innych produktów sprzedawanych przez lokalnych rolników oraz przedsiębiorców.