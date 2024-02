Znany Tiktoker na Studniówce 2024 II LO Mikołaja Kopernika we Włocławku. Zdjęcia

To nagranie ze studniówki robi furorę w sieci. Wszystko za sprawą nauczyciela WF-u

Nauczyciele i uczniowie II LO Mikołaja Kopernika we Włocławku z pewnością będą długo wspominać ten wieczór. Obecność znanej postaci z TikToka - Stuknietego_Mikki , sprawiła, że ten bal maturalny stał się wyjątkowy. To wydarzenie pokazało, jak media społecznościowe mogą wpływać na rzeczywistość, tworząc niezapomniane chwile.

Studniówka to jedno z najważniejszych wydarzeń w życiu młodzieży. W II LO Mikołaja Kopernika we Włocławku ten bal był wyjątkowy nie tylko dla maturzystów, ale dla całej szkoły. Obecność Stuknietego_Mikki na studniówce przyciągnęła uwagę nie tylko uczniów, ale również mediów.

Studniówka 2024 II LO im. Mikołaja Kopernika we Włocławku. Zdjęcia, wideo

Na platformie TikTok, już tydzień wcześniej Michał podzielił się swoimi planami dotyczącymi udziału w studniówce z jedną ze swoich fanek. Nie zdradził jednak, że wybiera się do stolicy Kujaw.

Podzielił się ze swoją społecznością jednym z problemów - brakiem garnituru na nadchodzący bal. Ostatecznie zdecydował udać się do krawcowej, by wspólnie z nią stworzyć wyjątkowy strój na miarę. Zobaczcie wideo.