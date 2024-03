Warsztaty taneczne w szpilkach High Heels we Włocławku. Zdjęcia

Bardzo mi zależy, by ludzie, którzy przychodzą na zajęcia, poczuli w sobie siłę, poczuli się silni i fizycznie, i psychicznie - mówi Małgorzata Grochowalska. - Chcę, by wydobywali pewność siebie. Tu, na zajęciach możesz być, kim chcesz. Nawet nie chodzi o to, by przez wysiłek fizyczny wyrzucić z siebie te emocje, ale też można zagrać kogoś, kim chcielibyśmy dziś być. "Chcę być pewna siebie, chcę być jak gwiazda" - dziś to można tu poczuć.