Tak było na warsztatach tanecznych latino we Włocławku. Zdjęcia

- Wartszaty są dla wszystkich pań, ale są tu dziewczyny, które chodzą na regularne zajęcia taneczne, ale są też tu panie, które są po raz pierwszy - mówi Alicja Szafrańska, instruktorka tańca i trenerka fitness, psychodietetyk, "dusza artystyczna", jak sama siebie określa. - Specjalnie przygotowałam poziom podstawowy, żeby każda dziewczyna, która przyjdzie, mogła poczuć się kobieco, pobawić się, potańczyć i nabrać dobrej energii. Taniec jest dla każdego, niezależnie od poziomu zaawansowania. Zapraszam także panów, taniec jest dla każdego. Zdarzało mi się, że panowie pojawiali się na podobnych warsztatach, no ale to jest Włocławek, jest tu mniej panów, którzy odważyliby się tańczyć sexy dance czy latino. Jeżeli będą jacyś zainteresowani panowie, to serdecznie zapraszam.