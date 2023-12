Koncert Bryski na świątecznym spotkaniu 2023 dla dzieci z powiatu włocławskiego. Zdjęcia, wideo

- Wchodzimy w atmosferę świąt w najlepszym towarzystwie, bo w towarzystwie dzieci i młodzieży. Tak naprawdę to wszyscy jesteśmy trochę dziećmi - mówi starosta Roman Gołębiewski. - Dzisiejsze spotkanie ma trzy aspekty: spotkanie dzieci, rodziców i przedstawicieli opieki instytucjonalnej, rodzicielstwa zastępczego, podziękowania za wykonywaną trudną pracę. To także okazja do podsumowania projektu europejskiego dotyczącego placówek opiekuńczo-wychowawczych w Nasiegniewie. Budowa już się zakończyła, więc myślę, że w pierwszym kwartale roku 2024 te obiekty już ruszą. A ten trzeci aspekt to związany ze świętami - myślę, że wszyscy miło spędzimy czas. Dla wszystkich przygotowaliśmy upominki, bo jak święta to i czas na prezenty.