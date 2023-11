Przegląd prasy z października 2023. Zestaw najważniejszych wydarzeń miesiąca. Co działo się we Włocławku?

Przygotowaliśmy dla Ciebie podsumowanie minionego miesiąca. Zobacz artykuły, które w październiku czytaliśmy najchętniej. Które informacje przykuwały uwagę mieszkanek i mieszkańców Włocławka najbardziej? Czy czytałeś artykuł: „Tabela emerytur od 1 marca 2024 roku. Sprawdź wyliczenia po podwyżce”?

Przegląd października 2023 we Włocławku: top 3 artykuły z miesiąca Oto lista najpopularniejszych wiadomości z października 2023 roku. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Tabela emerytur od 1 marca 2024 roku. Sprawdź wyliczenia po podwyżce To są wyliczenia prognozy waloryzacji emerytur w 2024 roku. Ostateczne dane makroekonomiczne potrzebne do jej wyliczenia ZUS poda w lutym 2024 roku. Dowiemy się wtedy czy wskaźnik 12,3%. zostanie utrzymany. 📢 W tych miejscach w powiatach włocławskim i lipnowskim warto wybrać się na grzyby [lista] To jeden z najsłabszych sezonów dla grzybiarzy. Czy są grzyby powiatach włocławskim i lipnowskim? Sprawdzamy, w których rejonach można spotkać już grzyby. Prześledziliśmy grzybowe doniesienia i na kolejnych slajdach w tej galerii podpowiadamy Wam sprawdzone już lokalizacje. 📢 Włocławek na zdjęciach nawet sprzed stu lat. Tak wyglądało miasto - archiwalne zdjęcia Te interesujące fotografie pomogą przybliżyć nieco, jak dawniej wyglądało nasze miasto. Na tych zdjęciach widać jak zmieniło się miasto. Tak wygląda Włocławek na archiwalnych zdjęciach Narodowego Archiwum Cyfrowego prezentuje się niezwykle ciekawie.

Prasówka listopad Włocławek: pozostałe wydarzenia z poprzedniego miesiąca Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w październiku uwagę czytelniczek i czytelników z Włocławka. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Włocławek 80 i 90 lat temu. Tak wyglądał - zobacz pokolorowane zdjęcia Często zabieraliśmy naszych czytelników w podróż do minionych czasów. Niesamowitym jest móc zobaczyć dawne ulice, budynki, ludzi i wydarzenia miejskie we Włocławku. Były to archiwalne, często czarni-białe zdjęcia. Dzięki nowoczesnym technologiom możemy przyjrzeć się im raz jeszcze - tym razem w kolorze. Zdjęcia zyskują nowy blask i nową jakość. To pokolorowane archiwalne zdjęcia. Zobaczcie je w naszej galerii!

📢 Rolnik szuka żony. Zobaczcie, co będzie się działo w 6. odcinku programu TVP1. Zobaczcie zdjęcia! Wiemy, co będzie się działo w 6. odcinku programu TVP1. Zobaczcie zdjęcia! W 6. odcinku dziesiątej serii programu "Rolnik szuka żony" obserwować będziemy pierwsze randki. Dowiemy się też, jak skończyła się tajemnicza rozmowa telefoniczna Waldemara. Będą też pierwsze pożegnania. Kto odejdzie z programu? 📢 Oto najpiękniejsze i najciekawsze zamki w Kujawsko-Pomorskiem według National Geographic [1.11.2023] Najpiękniejsze i najciekawsze zamki w Kujawsko-Pomorskiem według National Geographic? Gdzie je znaleźć? Podpowiadamy! Województwo kujawsko-pomorskie pełne jest historycznych obiektów pamiętających początki państwa polskiego. Do dziś możemy zwiedza zamki i ruiny zamków, które wybudowano tu w XIII, XIV i XV wieku. National Geographic pokusił się o wybranie 10 najpiękniejszych i najciekawszych zamków w Kujawsko-Pomorskiem. Zobaczcie, jakie warownie znalazły się na tej liście.

📢 Tłumy na pogrzebie Marka Szuszmana, wójta gminy Radziejów. Zdjęcia W sobotę odbył się pogrzeb Marka Szuszmana, wójta gminy Radziejów, który swoje życie zawodowe przede wszystkim związał z samorządem. Zmarł w czwartek, 26 października 2023 roku, po krótkiej i ciężkiej chorobie. Miał 68 lat. Zobaczcie zdjęcia. 📢 Zmarli w ciągu ostatnich 12 miesięcy we Włocławku i regionie - ludzie kultury, polityki, sportu Oni zmarli w ciągu ostatnich 12 miesięcy - szczególne osoby, związane z Włocławkiem i regionem. Od listopada 2022 do października 2023 śmierć wyrwała wiele ważnych, znakomitych osób z naszego regionu. Zobacz w naszej galerii, kogo pożegnaliśmy w ciągu ostatniego roku. Byli to ludzie kultury, polityki, sportu, nauczyciele, samorządowcy. 📢 Tak było na imprezie w Fenix Club. Koncert Blachy. Zdjęcia Fotorelacja z ostatniej imprezy w klubie Fenix w Izbicy Kujawskiej. Zobaczcie zdjęcia z koncertu Blachy

📢 Targowisko przy ul. Kaliskiej we Włocławku. Warzywa, owoce, tanie wiązanki i znicze - 28 października 2023 We Włocławku funkcjonują dwa miejskie targowiska oraz niedzielny pchli targ. Jedno z nich znajduje się przy ul. Kaliskiej we Włocławku drugie przy ul. Związków Zawodowych. W sobotę (28.10.2023) odwiedziliśmy targowisko miejskie przy ulicy Kaliskiej we Włocławku, gdzie już od wczesnych godzin porannych nie zabrakło stałych oraz nowych kupujących, którzy nie tylko w poszukiwaniu świeżych warzyw i owoców od lokalnych rolników, odwiedzili ten popularny targ. Zobaczcie zdjęcia, ceny warzyw, owoców i innych produktów sprzedawanych przez lokalnych rolników i przedsiębiorców. 📢 Tak było podczas Klimatycznej Nocy 2023 w Baczyńskim we Włocławku. Zdjęcia W piątek 27 października w IV Liceum Ogólnokształcącym im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego we Włocławku przy ulicy Kaliskiej o godzinie 18 rozpoczęła się "Klimatyczna Noc w Baczyńskim ", która ma potrwać aż do godziny 6 rano. Wzięło w niej udział 114 uczniów. Zobaczcie zdjęcia w pierwszych godzin tej imprezy.

📢 Trwa remont mostu nad Zgłowiączką we Włocławku. Tak przebiegają prace. Zdjęcia, wideo We Włocławku trwa przebudowa zabytkowego mostu nad Zgłowiączką, który ma odzyskać swój historyczny charakter. Inwestycja zakłada także budowę przejścia pieszo-rowerowego, które połączy Bulwary z parkiem Sienkiewicza. Obecnie trwa rozbiórka ceglanych balustrad i odsłanianie konstrukcji mostu. Wykonawca rozebrał już także chodniki i jezdnię.

