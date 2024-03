Prasówka z lutego 2024. Zestawienie najważniejszych wydarzeń miesiąca. Zobacz, czy jesteś na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie podsumowanie minionego miesiąca. Zobacz artykuły, które w lutym czytaliśmy najchętniej. Które informacje przykuwały uwagę mieszkanek i mieszkańców Włocławka najbardziej? Czy czytałeś artykuł: „Waloryzacja emerytur 2024 - tabela. Takie będą podwyżki od 1 marca 2024”?

Przegląd lutego 2024 we Włocławku: top 3 artykuły z miesiąca Oto lista najpopularniejszych wiadomości z lutego 2024 roku. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Waloryzacja emerytur 2024 - tabela. Takie będą podwyżki od 1 marca 2024 Nowy wskaźnik waloryzacji dla roku 2024, wpływający na wysokość świadczeń emerytalno-rentowych, jest już znany. Jak to odbije się na Twojej emeryturze lub rencie? W tej analizie zagłębimy się w szczegóły wskaźnika i jego konsekwencje dla polskich emerytów i rencistów. Taka będzie waloryzacja emerytur od 1 marca 2024 roku. Sprawdźcie podwyżki. 📢 Najmodniejsze paznokcie, błyszczące i kolorowe na 2024. Manicure - zdjęcia Karnawał czy też czas po nim to okres, kiedy możemy pozwolić sobie na więcej. Więcej kolorów, więcej błysku, więcej ekstrawagancji. To czas, kiedy nasze paznokcie mogą stać się prawdziwym dziełem sztuki, które podkreśli nasz karnawałowy look. Przygotowaliśmy dla Was przegląd najmodniejszych stylów manicure na luty 2024. Zdjęcia.

📢 EkoJarmark we Włocławku w niedzielę 25 lutego 2024 - wędliny, sery, miody i nie tylko. Zdjęcia, wideo W ciepłą i słoneczną niedzielę, 25 lutego 2024 roku, po raz kolejny EkoJarmark we Włocławku zagościł przy ulicy Piwnej. Tu jak zawsze na kupujących czekała zdrowa i świeża żywność oraz piękne rękodzieła prosto od lokalnych producentów. Zobaczcie zdjęcia z targowiska.

Prasówka marzec Włocławek: pozostałe wydarzenia z poprzedniego miesiąca Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w lutym uwagę czytelniczek i czytelników z Włocławka. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Tłumy na Pchlim Targu w niedzielę 25 lutego 2024 - ubrania, meble, ozdoby wielkanocne, rowery i starocie. Zdjęcia, ceny W ciepłą i słoneczną niedzielę, 25 lutego, Pchli Targ we Włocławku przy alei Kazimierza Wielkiego we Włocławku po raz pierwszy w tym roku nie brakowało klientów, nie brakowało też sprzedających. Sprzyjająca aura zachęciła mieszkańców Włocławka i okolic, by tłumnie przybyli na to popularne targowisko. Od samego rana na bazar przybywali poszukiwacze i amatorzy rzeczy używanych, odzieży i butów z wiosennych kolekcji, tanich warzyw, kwiatów, mebli do domu i ogrodu, niemieckiej chemii oraz rowerów. Zobaczcie zdjęcia z Pchlego Targu.

📢 Powitanie obrazu Matki Bożej Częstochowskiej w parafii Chełmica, gmina Fabianki. Zdjęcia, wideo W sobotę, 24 lutego 2024 roku obraz Matki Bożej Częstochowskiej dowieziono do kościoła parafialnego w Chełmicy Dużej. Przed kościołem i w kościele oczekiwała duża grupa mieszkańców. Zobaczcie zdjęcia z powitania obrazu. 📢 Targowisko przy ul. Kaliskiej we Włocławku - 24 lutego 2024. Tanie warzywa, owoce, pierwsze wiosenne kwiaty. Zdjęcia, ceny We Włocławku funkcjonują dwa miejskie targowiska oraz niedzielny pchli targ. Jedno z nich znajduje się przy ul. Kaliskiej we Włocławku drugie przy ul. Związków Zawodowych. W ostatnią sobotę lutego (24 lutego 2024 roku) odwiedziliśmy targowisko miejskie przy ulicy Kaliskiej we Włocławku, na którym pojawiły się pierwsze wiosenne kwiaty. Zobaczcie zdjęcia, ceny warzyw, owoców i innych produktów sprzedawanych przez lokalnych rolników oraz przedsiębiorców.

📢 Sprawdź co Cię czeka w najbliższym tygodniu - Horoskop. Wróżka Roma przepowiada Co będzie się działo w Twoim życiu w najbliższym czasie? Zapytaliśmy o to Wróżkę Romę i okazuje się, że całkiem sporo. Szczegóły sprawdź w naszej galerii.

📢 Protest rolników w Radziejowie. Pojechali DK 62 na krzyżówki do Osięcin. Zdjęcia [20.02.2024] We wtorek 20 lutego, w całej Polsce, odbędzie się kolejny protest rolników. W województwie Kujawsko-Pomorskim zgłoszono 41 zgromadzeń, z udziałem ponad 12 tysięcy osób, z wykorzystaniem ponad 6 tysięcy pojazdów. Jeden z protestów odbył się w Radziejowie. Szczegóły. 📢 Protest rolników - przejazd ciągników przez Włocławek. Zdjęcia, wideo, 20 lutego 2024 We wtorek, 20 lutego 2024 roku rolnicy z powiatu włocławskiego prowadzili kolejny dzień protestu przeciwko m.in. europejskiemu Zielonemu Ładowi. Około godziny 14 kilkadziesiąt ciągników przejechało przez Włocławek. Zobaczcie zdjęcia.

📢 Znani i lubiani z Włocławka. Tu się urodzili, stąd pochodzą. Zdjęcia We Włocławku rodzili się znani sportowcy, aktorzy, muzycy czy inżynierowie, nawet noblista. Nie każdy wie, że te osoby to włocławianie. Zobaczcie kto pochodzi z naszego miasta! Zdjęcia.

📢 Piękne kobiety na Studniówce 2024 II LO im. Mikołaja Kopernika we Włocławku. Zdjęcia Odkryj najbardziej zapierające dech w piersiach kreacje, które królowały na balach studniówkowych szkół z Włocławka. Piękne maturzystki przyciągały wszystkie spojrzenia swoimi niepowtarzalnymi sukienkami. Zobaczcie piękne kobiety na Studniówce 2024 II LO im. Mikołaja Kopernika we Włocławku 📢 Tabela emerytur od 1 marca 2024 roku. Waloryzacja. Wyliczenia po podwyżce [19.02.2024] Główny Urząd Statystyczny ogłosił dane dotyczące realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w 2023 roku. To jedna ze składowych wzoru, według którego obliczany jest wskaźnik waloryzacji rent i emerytur. W 2024 r. wskaźnik ten wyniesie 112,12 proc - poinformowało Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na swojej stronie internetowej. 📢 Pchli Targ w słoneczną niedzielę, 18 lutego 2024 - coraz więcej staroci, rowerów, części, sadzonek. Zdjęcia Na Pchlim Targu we Włocławku już czuć zbliżającą się wiosnę - w niedzielę, 18 lutego 2024 roku było wyraźnie więcej klientów niż w ubiegłych tygodniach. Na popularną "Pchełkę" przyjeżdża też coraz więcej sprzedających i oferujących różnorodne towary. Zobaczcie zdjęcia z niedzielnego Pchlego Targu.

