65. sesja rady miasta Włocławek - absolutorium dla prezydenta i raport o stanie miasta. Zdjęcia

Uchwała w sprawie dotacji na zakup rowerów jest nieważna!

- Przede wszystkim dostosujemy tę uchwałę, do uwag Regionalnej Izby Obrachunkowej z Bydgoszczy. To była uchwała bliźniacza, do tych jakie podejmowały samorządy w innych miastach, Gdyni czy Białymstoku. Tamtejsze Izby Obrachunkowe wydały już swoje opinie. Dziwne dla mnie jest to, że bydgoska Izba Obrachunkowa tak krytycznie podeszła do tej uchwały. Podejmujemy pod głosowanie uchwałę, która tak naprawdę naprawia jedynie kwestie formalne. Nie chcemy, aby doszło do żadnych opóźnień, bo gdybyśmy czekali na rozstrzygnięcie sądu w tej sprawie, to moglibyśmy czekać kilka miesięcy, a nawet rok - mówił Piotr Kowal, przewodniczący rady miasta Włocławek.