Włocławek złoży skargę do Sądu Administracyjnego. Być może przygotuje też nową uchwałę

Ogromne zainteresowanie dotacjami na zakup rowerów we Włocławku

Taką wysokość dotacji na zakup rowerów przez mieszkańców ustaliła Rada Miasta Włocławek

Włocławscy radni przyjęli uchwałę w sprawie zasad udzielenia dotacji celowej na zakup roweru dla osób fizycznych 28 kwietnia 2023 roku. Przypomnijmy, że dotacja miała wynosić 50 procent poniesionych kosztów kwalifikowanych na zakup jednośladu, jednak nie więcej niż 1500 zł brutto (w uchwale wskazano, że kosztem kwalifikowanym jest koszt zakupu roweru dokonany po dniu wejścia uchwały w życie). W uchwale wskazano, że udzielenie dotacji odbywa się na podstawie wniosku, który można złożyć od dnia wejścia jej w życie do 15 listopada 2023 roku. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, mieszkańcy mają otrzymać promesę uprawniającą do otrzymania dotacji. Kolegium zaznaczyło, że uchwała nie wskazuje kiedy następuje podpisanie umowy, na podstawie której dokonuje się zakupu. Wskazano jedynie, że o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, włocławianie mają być informowani telefonicznie, bądź mailowo.

Ogromne zainteresowanie dotacjami na zakup rowerów we Włocławku

Wnioski przyjmowane były od 19 maja 2023 roku. Pierwszego dnia, już od wczesnych godzin porannych przed ratuszem ustawiły się tłumy chętnych. Niektórzy nawet czekali w kolejce już w nocy! Przypomnijmy, że tylko pierwszego dnia do godziny 13:30 wpłynęło ponad 240 wniosków na kwotę około 350 tysięcy złotych.

Uchwała dotycząca dotacji na zakup rowerów przez włocławian, do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy wpłynęła 2 maja 2023 roku. Kolegium Izby zbadało uchwałę na posiedzeniu 31 maja 2023. O terminie posiedzenia zawiadomiono prezydenta Marka Wojtkowskiego i Piotra Kowala, przewodniczącego Rady Miasta Włocławek. Pisemnie ustosunkowano się do wstępnych wyników badania uchwały, a w posiedzeniu Kolegium Izby zdalnie uczestniczył Paweł Żyżelewicz, dyrektor Wydziału Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii w Urzędzie Miasta we Włocławku.