Jaka jest szansa na zmianę prezydenta Włocławka? Takie są wyniki badań [zdjęcia]

Jaka jest sytuacja polityczna we Włocławku?

Sprawdzenie szans włodarzy miast na ponowne zwycięstwo w wyborach

- Metodologia została opracowana na podstawie danych statystycznych oraz przeprowadzanych przez nas badań. Do jego opracowania wykorzystaliśmy dane z wyborów samorządowych, począwszy od 2002 roku, podczas których Polacy po raz pierwszy mogli wybrać prezydenta, burmistrza lub wójta swojej miejscowości bezpośrednio w wyborach. Metodologia ta pozwala na sprawdzenie szans włodarzy miast w przyszłorocznych wyborach samorządowych – informuje lokalnapolityka.pl.

W tych miastach w Kujawsko-Pomorskiem są największe szanse na zmianę włodarza

Prezydent Włocławka Marek Wojtkowski uzyskał 48 punktów, co oznacza 40 procent szans na zmianę włodarza w kolejnej kadencji.

Jak wygląda sytuacja w innych miastach prezydenckich w Kujawsko-Pomorskiem?

Największa szansa na zmianę jest w Toruniu. Aż 60 procent na zmianę włodarza ma prezydent Michał Zaleski, który uzyskał 64 procent. Ryszard Brejza – prezydent Inowrocławia uzyskał 40 punktów, co daje 25 procent szans na zmianę w najbliższej kadencji. Tak samo wygląda sytuacja w Bydgoszczy - prezydent Rafał Bruski również uzyskał 40 punktów, co oznacza 25 procent szans na zmianę. Maciej Glamowski – prezydent Grudziądza – uzyskał 6 punktów, co oznacza 10 procent szans na zmianę włodarza w tym mieście.