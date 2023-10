Wybory parlamentarne 2023. Wyniki kandydatów z Włocławka. Kto zostanie posłem z okręgu nr 5?

- Ja nie pamiętam takiej frekwencji wyborczej. Najwyższa była w 1989 r., to było 63 proc. W 2019 r. niewiele brakło, by ją pobić, ale to, co dzieje się dziś, przekracza wszelkie wyobrażenie. Jeśli o godz. 17 mieliśmy ponad 57 proc. poparcia, to wszystko wskazuje, że finalnie frekwencja może oscylować nawet w granicy 70 proc. Ten pociąg biegnie szybciej, niż mogliśmy sobie wyobrazić - podsumował szef PKW.