Kim jest Krzysztof Kukucki, nowy prezydent Włocławka? Takim go nie znacie. Zdjęcia prywatne Joanna Maciejewska

Krzysztof Kukucki zwyciężył w drugiej turze wyborów samorządowych 2024 we Włocławku. Przez kolejne lata będzie rządził miastem. Kim jest na co dzień Krzysztof Kukucki? Od tej strony go nie znacie. Zobaczcie prywatne zdjęcia nowego prezydenta Włocławka.