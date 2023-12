70. sesja Rady Miasta Włocławek - radni głównie o budżecie na rok 2023. Zdjęcia, wideo

- Dzisiaj sesja jest faktycznie nietypowa, bo odbywa się w połowie miesiąca, gdzie zwykle nasze posiedzenia organizowane są w ostatni wtorek miesiąca. Nie jest to związane z niczym nadzwyczajnym. Ze względu na okres świąteczny i koniec roku po prostu konieczne są zmiany budżetowe, które nie mogą poczekać do sesji budżetowej, która odbędzie się 28 grudnia tego roku - mówił Piotr Kowal, przewodniczący rady miasta Włocławek. - Zmiany budżetowe dotyczą przesunięć na tak zwanych paragrafach. Chodzi między innymi o zwiększenie limitu wydatków o 350 tysięcy złotych na przebudowę ulicy Lipnowskiej. Są to zadania dodatkowe jak np. sygnalizacja świetlna, które muszą zostać wykonane, by ulica była w pełni funkcjonalna.