Biuro rzeczy znalezionych we Włocławku. Rowery, telefony, klucze i nie tylko. Zdjęcia, wideo

- Do naszego biura rzeczy znalezionych już od kilkunastu lat sukcesywnie dostarczane są najróżniejsze rzeczy. Najczęściej rzeczy te są znajdowane w miejscach publicznych. W 2023 roku tego typu depozytów przyjęliśmy około 60. Mieszkańcy bardzo często dzwonią, niemalże codziennie z pytaniem, czy nie została do biura dostarczona rzecz, którą akurat zagubili - mówił Dariusz Rębiałkowski, rzecznik straży miejskiej. - Z ciekawszych depozytów, jakie do nas trafiły to szlifierka, wiatrówka, oraz ostrza do golarki.