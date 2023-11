Samochód nie chce odpalić? Mieszkańcom Włocławka pomoże w zimę straż miejska. Zdjęcia

„Straż Miejska dysponuje dwoma urządzeniami rozruchowymi, które będą używane do tego celu. Osoby, które będą zainteresowane pomocą przy uruchomieniu swojego auta, mogą zadzwonić pod numer 986, do Dyżurnego Straży Miejskiej, wskazać lokalizację samochodu, podać jego markę i numer rejestracyjny” – informuje Dariusz Rębiałkowski, rzecznik prasowy miejskich strażników we Włocławku.