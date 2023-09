Ponad 450 interwencji we Włocławku! Straż miejska podsumowała program "Zero tolerancji dla nietrzeźwości"

„Jest to inicjatywa realizowana w miesiącach letnich, a której podstawowym celem jest przeciwdziałanie naruszeniom prawa związanym ze spożywaniem alkoholu w miejscach publicznych, a także – co bardzo ważne – wykroczeń następczych i towarzyszących spożywaniu alkoholu” – informuje Dariusz Rębiałkowski, rzecznik prasowy Straży Miejskiej we Włocławku.