Ograniczenie prac domowych w szkołach. We Włocławku takie zdanie mają rodzice i dyrektorzy. Zdjęcia

- Pomysł wymagający też zmiany od nauczycieli i od dzieci. To także kwestia motywacji dzieci do samodzielnej pracy. Jeżeli chodzi o sam pomysł dla szkół podstawowych, to uważam, że jest bardzo ciekawy i pozytywny dla uczniów. Jak dotąd w klasach młodszych 1-3 były zadawane prace domowe. To nie były jakieś duże prace, raczej karty pracy, ćwiczenia, coś do powtórzenia. Natomiast w klasach 4-8 były zawsze i czasami rzeczywiście skumulowała się duża dawka prac domowych. Dlatego przy nowych zasadach będzie to pozytywna zmiana dla uczniów – podkreśla Edyta Krygier, dyrektor SP nr 5 we Włocławku.