"Aktywne przerwy" sposobem na nudę w Szkole Podstawowej nr 23 we Włocławku. Zdjęcia, wideo

- Dzieci bardzo licznie uczestniczą w tej akcji i wręcz czekają na taneczne przerwy, które zorganizowane zostały we wtorki i piątki. Taka forma pozwala mniej śmiałym dzieciom pokonywać bariery. Dzieciaki mogą realizować swoje pasje taneczne, zawierają przyjaźnie. Przerwa nie polega tylko na tym, że przenoszą plecak, zjedzą jabłko, drugie śniadanie. Jako szkoła staramy się o certyfikat "Szkoły Promującej Zdrowie" i jest to jedno z naszych przedsięwzięć mających na celu właśnie promocję zdrowia - mówiła Joanna Kamzelewska, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 23 we Włocławku