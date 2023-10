Pasowanie na ucznia w Szkole Podstawowej nr 14 we Włocławku. Zdjęcia, wideo

- To bardzo ważny dzień ślubowanie i pasowanie na ucznia naszych pierwszoklasistów. To podniosła chwila zarówno dla dzieci, jak i dla rodziców, dziadków oraz nauczycieli. To bardzo ważny dzień ponieważ pierwszy etap edukacyjny to bardzo ważny etap. Jest on takim filarem do dalszej edukacji każdego ucznia. - mówiła Anetta Rzekanowska, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 14 we Włocławku