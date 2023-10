Pasowanie dzieci klas pierwszych w Szkole Podstawowej nr 2 we Włocławku. Zdjęcia, wideo

- To jedna z najważniejszych uroczystości w naszej szkole. Dzisiaj ślubowali pierwszoklasiści, była "Kraina Baśni" - bajkowo was witamy, było więc bajkowo i cudownie. Dzieciaczki pokazały co już potrafią, wykazały się wszelkimi umiejętnościami recytatorskimi i tanecznymi. Dzieci zostały oficjalnie pasowane na uczniów szkoły podstawowej."- mówiła Magdalena Lewandowska, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 we Włocławku.