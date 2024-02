Straż miejska we Włocławku podsumowała swoje działania w 2023 roku. Zdjęcia, wideo OPRAC.: Joanna Maciejewska

W 2023 roku straż miejska we Włocławku podjęła łącznie 11239 interwencji. Skutkowały one nałożeniem ponad 2,5 tysiącem mandatów karnych i 383 wnioskami o ukaranie do sądu. Mundurowi stosowali również pouczenia. Funkcjonariusze podejmowali między innymi interwencje związane z zakłócaniem porządku publicznego, wykroczeń przeciwko bezpieczeństwu. W czasie mrozów pomagali też mieszkańcom w uruchamianiu samochodów.