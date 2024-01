Prezydent Marek Wojtkowski napisał list do premiera. Zaprosił Donalda Tuska do Włocławka. Zdjęcia

Prezydent Marek Wojtkowski napisał list do premiera Donalda Tuska, w którym podziękował mu za zmiany, jakie czekają polską oświatę i zaprosił do Włocławka na spotkanie z uczniami i nauczycielami ze Szkoły Podstawowej nr 8, w której uczy się Maciek – chłopak, który kilka miesięcy temu skarżył się na prace domowe. Niedawno jego wystąpienie premier przypomniał w swoich mediach społecznościowych.

Premier Donald Tusk zapowiedział zmiany w zadawaniu prac domowych

W sierpniu 2023 roku na Słodowie we Włocławku zorganizowano spotkanie Donalda Tuska z mieszkańcami. Maciek – uczeń włocławskiej podstawówki – skarżył się wtedy na prace domowe, które są problemem polskich szkół. Mówił, że w szkołach łamane są prawa dziecka i wymienił przy tym poniedziałkowe sprawdziany i zadawanie na weekend.

Niedawno jego wypowiedź w mediach społecznościowych przypomniał premier Donald Tusk ogłaszając, że problemu, o którym mówił Maciek we Włocławku, więcej nie będzie. Zapowiedział, że już od kwietnia nie będzie prac domowych w klasach 1-3, a prace domowe dla starszych uczniów podstawówek mają być dobrowolne i nie podlegać ocenianiu.

Maciek z Włocławka zasłynął pytaniem o prace domowe

Maciek, którego poznała już cała Polska, jest uczniem Szkoły Podstawowej nr 8 we Włocławku. W trzecim tygodniu stycznia 2024 – podczas odwiedzin placówki – spotkał go prezydent Marek Wojtkowski, a następnie wysłał list do premiera Donalda Tuska.

- „Pamiętacie Maćka z Włocławka?” – spytał ostatnio premier Donald Tusk. Maciek zasłynął kilka miesięcy temu swoim pytaniem o prace domowe, a kilka dni temu rząd ogłosił, że od kwietnia w polskich szkołach dojdzie do zapowiedzianych zmian. Ja Maćka spotkałem w ubiegłym tygodniu podczas odwiedzin w Zespół Szkół nr 8 we Włocławku, a dziś skierowałem bezpośrednie zaproszenie do Premiera Donalda Tuska, by we Włocławku porozmawiać o przyszłości edukacji w Polsce – napisał na Facebooku prezydent Marek Wojtkowski 24 stycznia 2024 roku.

Prezydent Marek Wojtkowski podziękował premierowi za plany zmian w oświacie

Prezydent Marek Wojtkowski w liście do premiera podziękował mu za zmiany, które szykują się w polskiej edukacji – podwyżki dla nauczycieli i rezygnacja z obowiązkowych prac domowych. Zaznaczył, że podwyżki dla nauczycieli przyczynią się do poprawy warunków ich pracy, na co zasługują i będą także kluczowe do tego, by do pracy w szkołach zachęcić wykwalifikowanych specjalistów.

Prezydent Marek Wojtkowski zaprosił Donalda Tuska do Włocławka

W dalszej części listu prezydent Włocławka zaznacza, że „równie potrzebne jest zrozumienie potrzeby rezygnacji z obowiązkowych prac domowych od kwietnia. Ta decyzja nie tylko odciąży uczniów, ale również pozwoli im lepiej skoncentrować się na zdobywaniu wiedzy w czasie zajęć”.

„Pragnę zaznaczyć, że inspiracją do wprowadzenia tego rozwiązania była wypowiedź młodego Maćka – ucznia jednej z włocławskich szkół – podczas Pańskiego spotkania z mieszkańcami we Włocławku. Jego słowa z pewnością odzwierciedlają potrzeby i oczekiwania uczniów w całym kraju” – napisał prezydent Marek Wojtkowski do premiera Donalda Tuska i zaprosił go na spotkanie we Włocławku. Maciek, który na spotkaniu z Donaldem Tuskiem żalił się na to, że nauczyciele zadają na weekendy i robią sprawdziany w poniedziałki, jest uczniem Szkoły Podstawowej nr 8 we Włocławku. Renata Katarzyna Brzostowska Maciek, który „stał się twarzą zmian w sprawie prac domowych”, jest uczniem Szkoły Podstawowej nr 8 we Włocławku. To właśnie do tej placówki – na spotkanie z uczniami i nauczycielami – Marek Wojtkowski zaprosił premiera.

„Szkoła Podstawowa nr 8, do której uczęszcza Maciek, chętnie przyjęłaby Pana w swoich murach. Uważam, że bezpośredni kontakt z uczniami i gronem pedagogicznym tej placówki pozwoliłby Panu jeszcze lepiej zrozumieć wyzwania, z jakimi borykają się szkoły na co dzień, a jednocześnie dałaby szansę na bezpośredni dialog i wymianę myśli na temat przyszłości edukacji w Polsce” – napisał w dalszej części listu prezydent Marek Wojtkowski.

Maciek jest uczniem SP 8 we Włocławku. Szkoła już ograniczyła liczbę prac domowych

Warto zaznaczyć, że Szkoła Podstawowa nr 8 we Włocławku, której uczniem jest Maciek, już jakiś czas temu zmniejszyła liczbę zadawanych prac domowych. Więcej na ten temat pisaliśmy w tym materiale:

- Nie mamy jeszcze konkretnego rozporządzenia, ale my już dwa lata temu nad tym tematem się pochyliliśmy. Mocno ograniczyliśmy zadawanie prac domowych, nie są zadawane na weekendy. Są nauczyciele, którzy już w ogóle nie zadają nic do domu. Niektórzy ograniczyli tylko do pewnych aspektów, ale to zależy od specyfiki przedmiotu – przekazał nam Jacek Kazanecki, dyrektor SP nr 8 we Włocławku.