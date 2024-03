Powitanie obrazu Matki Bożej Częstochowskiej w pw. św. Stanisława BM we Włocławku. Zdjęcia, wideo

Nawiedzenie Matki Bożej w znaku Ikony Jasnogórskiej w Diecezji Włocławskiej

W poniedziałek (4 marca 2024 roku) w godzinach popołudniowych obraz Matki Bożej Częstochowskiej dotarł do parafii pw. św. Stanisława BM we Włocławku. Został przywieziony z parafii Najświętszego Serca Jezusowego (Orioniści) we Włocławku.