Koncert okolicznościowy "Maryja łączy pokolenia" w Kruszynie gm. Włocławek. Zdjęcia

- To wyjątkowy koncert zatytułowany "Maryja łączy pokolenia". Świętujemy dziś w naszej wspólnocie parafialnej jubileusz 900-lecia istnienia Diecezji Włocławskiej i zarazem przygotowujemy się do niezwykle ważnego wydarzenia dla naszej parafii do nawiedzenia Matki Boskiej Częstochowskiej w znaku kopii ikony Jasnogórskiej. Chcemy przez ten koncert, który jest swojego rodzaju modlitwą uczyć się patrzeć na świat wzrokiem Maryi. - mówił ksiądz Łukasz Grabiasz , proboszcz parafii NMP w Kruszynie.