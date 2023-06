Koncert Uwielbienie 2023 roku już w czwartek w Boże Ciało we Włocławku na Słodowie

Koncert „Uwielbienie” ponownie zagości we Włocławku. Tym razem w Parku na Słodowie

Do 2019 roku koncerty muzyki chrześcijańskiej „Uwielbienie” organizowane były cyklicznie – raz do roku przez dziesięć lat. Przerwała je epidemia koronawirusa, a później – jak zaznaczają organizatorzy – inflacja. W czerwcu 2023 roku wydarzenie powróci. Zmieni się lokalizacja koncertu. Tym razem muzykę chrześcijańską usłyszymy w Parku na Słodowie . Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Koncert „Uwielbienie” odbędzie się 8 czerwca o godzinie 20.

I dodaje, że „Koncert jest też próbą ukazania istotnej roli sfery sakralnej, która integruje się z wymiarem kulturalnym i poprzez piękno muzyki (w uznanej formie koncertu) realizuje tę ważną potrzebę ludzkiego życia. Połączenie profesjonalizmu z zaangażowaniem publiczności ma pomóc w odnalezieniu się współczesnego człowieka w religijno-kulturalnej sferze życia, która nie ogranicza się jedynie do murów Świątyni”.

Takiej muzyki można posłuchać na koncercie „Uwielbienie” we Włocławku

- Strona muzyczna koncertu przygotowana jest z wielkim rozmachem. Łączy ona bowiem w całość wiele nurtów muzycznych: gospel, jazz, rock z tradycyjnymi pieśniami religijnymi. W koncercie biorą udział: wybitni soliści, chór osób dorosłych, orkiestra symfoniczna, sekcja rytmiczna i dęta. Ta różnorodność wykonywanej podczas koncertu muzyki jest innowacją, której nie spotkamy w innych imprezach muzycznych, odbywających się w Województwie Kujawsko-Pomorskim – zaznacza ks. Marcin Idzikowski, przypominając jednocześnie, że 29 maja 2017 roku, podczas Święta Kultury, koncert został nagrodzony Laurem Prezydenta miasta Włocławek, w kategorii wydarzenie kulturalne. - W uzasadnieniu zostało podkreślone, że jest to wydarzenie łączące piękno słowa z wyjątkowym muzycznym klimatem, współtworzącym artystyczny wizerunek Włocławka, co świadczy o randze wydarzenia.

