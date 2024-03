Dyskusje wokół Rejsu na Przystani we Włocławku. Takie plany ma przyszły najemca lokalu. Zdjęcia

„W mieście aż kipi od komentarzy, a że my lubimy dialog i fakty, przygotowaliśmy dla Was kilka słów. Wzięliśmy udział w otwartym i jawnym przetargu. Wygraliśmy, oferując najwyższą kwotę, zgodnie z przyjętymi zasadami. Nam również – tak samo jak setkom osób, które wylały swoje frustracje w internetowych komentarzach – zależy na tym, żeby we Włocławku były klimatyczne miejsca spotkań. Przestrzenie, w których można dobrze zjeść, fajnie spędzić czas i zobaczyć znajome twarze. Jesteśmy świadomi potencjału, jaki oferuje przystań i chcemy go w pełni wykorzystać. Chcemy tworzyć miejsce przyjazne lokalnej społeczności. Miejsce dla młodych, seniorów, rodziców z dziećmi, grup znajomych – dla każdego. Zależy nam na współpracy z lokalnymi organizacjami, na zbudowaniu zaangażowanej społeczności i organizacji wydarzeń, które sprawią, że to miejsce będzie żywe. Chętnie nawiążemy z Wami współpracę. Chcemy także, żeby była to przestrzeń dobrego jedzenia, ciekawych opcji alko, ale też napojów 0%. To są nasze plany. Działania zaczynamy jednak od remontu, przed nami dużo pracy i mamy nadzieję, że niemniej satysfakcji. Wierzymy, że do nowego miejsca przekona Was otwartość, dobra atmosfera, jakościowe jedzenie i miły dla oka wystrój. Że nieraz przystaniecie i spędzicie z nami czas” – czytamy we wpisie na Facebooku podpisanym „Olek i (tworząca się powoli) ekipa”.