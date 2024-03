Emerytury 2024 już wpływają na konta. Terminy wypłat trzynastek [9.03.2024]

Na konta wpływają emerytury podwyższone o nowy wskaźnik waloryzacji dla 2024 roku. Niektórzy w tym miesiącu otrzymają też trzynastki. Podajemy kwoty jak otrzymają emeryci i renciści. Zobaczcie wyliczenia i terminy wypłat trzynastek.

Wskaźnik waloryzacji emerytury to liczba

Obliczana jest na podstawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych z poprzedniego roku, uzupełniony co najmniej o 20% realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w tym samym okresie.

Rzeczywisty wskaźnik waloryzacji - liczba odpowiedzialna za kalkulację przyszłych emerytur i rent - był znany 9 lutego, po tym jak prezes Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) ogłosił, że wskaźnik realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w 2023 roku wyniósł 1,1%.

Wskaźnik waloryzacji w 2024 roku

W połowie stycznia 2024 roku GUS opublikował dane dotyczące średniorocznych wskaźników cen towarów i usług konsumpcyjnych. Wykazały one, że inflacja w gospodarstwach domowych emerytów i rencistów w 2023 roku wyniosła 11,9%. To właśnie ten wskaźnik został uznany za podstawę do ustalenia wskaźnika waloryzacji na rok 2024.

Dla emerytów i rencistów to oznacza, że do ich świadczeń zostanie dodany procentowy wskaźnik waloryzacji ustalony na podstawie opracowanego przez GUS schematu.

Tyle będzie wynosić emerytura w 2024 roku

Główne zmiany wynikające z nowego wskaźnika waloryzacji emerytur

Od 1 marca 2024 r. najniższa emerytura wynosi 1780,96 zł, co oznacza wzrost o 192,52 zł. Dla przykładu, dla świadczeń na poziomie 2300 zł podwyżka wyniesie 278,76 zł, dla świadczeń wynoszących 2500 zł – wzrosną o 303 zł, a dla 3000 zł – o 363,60 zł.

Według Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, całkowity koszt waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych i innych za 2024 rok szacowany jest na ok. 43 mld zł.

Nowe emerytury w roku 2024

W roku 2023 najniższe emerytury wynosiły 1588,44 zł brutto. Przy nowym wskaźniku waloryzacji, obecnie wynoszącym 14,8%, najniższa renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy wyniesie 1191,33 zł brutto, zaś świadczenie przedemerytalne – 1600,70 zł brutto.

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk zaznacza, że jej resort pracuje nad wprowadzeniem drugiej waloryzacji rent i emerytur, która przeprowadzana była by w trakcie roku, nie tylko w marcu, ale i we wrześniu.

Trzynastki w kwietniu

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przygotowuje się też do wypłaty tzw. trzynastek. W tym roku to kwota 1 780,96 zł brutto. Dodatkowe roczne świadczenie pieniężne otrzymają osoby pobierające m.in.: emerytury, renty, nauczycielskie świadczenia kompensacyjne, rodzicielskie świadczenia uzupełniające, świadczenia przedemerytalne i zasiłki przedemerytalne, a także świadczenie pieniężne przysługujące cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych.

Tzw. „trzynastkę”, świadczeniobiorcy dostaną pod warunkiem, że mają prawo do wypłaty jednego z długoterminowych świadczeń na 31 marca. ZUS wypłaci dodatkową emeryturę razem ze świadczeniami przysługującymi za kwiecień. To znaczy, że emeryci i renciści otrzymają jeden przekaz lub przelew w swoim terminie płatności, który będzie sumą obu świadczeń W tym roku wypłata trzynastych emerytur rozpocznie się już pod koniec marca. Pierwsi świadczeniobiorcy otrzymają pieniądze jeszcze przed Wielkanocą 2024 (wiele wskazuje, że będzie to 28 lub 29 marca (1 kwietnia to bowiem świąteczny Poniedziałek Wielkanocny, więc ZUS przekaże pieniądze z wyprzedzeniem.

Pozostałe terminy wypłaty trzynastych emerytur to

5 kwietnia

6 kwietnia

10 kwietnia

15 kwietnia

20 kwietnia

25 kwietnia Trzynasta emerytura jest dodatkowym świadczeniem wypłacanym emerytom i rencistom od 2019 roku. Wysokość tzw. trzynastki jest równa najniższej emeryturze obowiązującej po marcowej waloryzacji. To oznacza, że trzynasta emerytura w 2024 roku wyniesie 1780,96 zł brutto, natomiast "na rękę" będzie to 1620,67 zł.

Od 1 marca obowiązują nowe wysokości dodatków i świadczeń pieniężnych wypłacanych przez ZUS

W wyniku waloryzacji wzrosną o 12,12 proc. Najpopularniejszy z nich dodatek pielęgnacyjny będzie wynosił 330,07 zł.

Nie tylko świadczenia emerytalno-rentowe co roku są waloryzowane. Podwyżką objęte są również dodatki i świadczenia pieniężne wypłacane przez ZUS. Od 1 marca wzrosną procentowo o wskaźnik waloryzacji 112,12 proc. Najczęściej wypłacany przez Zakład — dodatek pielęgnacyjny wzrośnie z kwoty 294,39 zł do kwoty 330,07 zł- informuje Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa kujawsko-pomorskiego. Dodatek pielęgnacyjny przyznawany jest z urzędu osobom, które ukończyły 75 lat życia i pobierają emeryturę, lub rentę z tytułu niezdolności do pracy albo inne długoterminowe świadczenie wypłacane przez ZUS z wyjątkiem renty socjalnej i tzw. świadczenia Mama 4 plus. Świadczeniobiorcy, którzy nie ukończyli jeszcze 75. roku życia, mogą otrzymać dodatek na wniosek, o ile zostaną uznani przez lekarza orzecznika ZUS-u lub komisję lekarską ZUS za całkowicie niezdolnych do pracy oraz do samodzielnej egzystencji -dodaje rzeczniczka.

Natomiast osoby całkowicie niezdolne do pracy oraz do samodzielnej egzystencji, które pobierają z ZUS-u rentę socjalną lub świadczenie Mama 4 plus albo nie pobierają żadnego świadczenia długoterminowego, mogą ubiegać się o zasiłek pielęgnacyjny w urzędzie gminy lub ośrodku pomocy społecznej – wyjaśnia Krystyna Michałek. Inne kwoty dodatków i świadczeń od marca wynosić będą: · dodatek za tajne nauczanie – 330,07 zł, · dodatek pielęgnacyjny dla inwalidy wojennego uznanego za całkowicie niezdolnego do pracy i do samodzielnej egzystencji – 495,11 zł, · dodatek dla sieroty zupełnej – 620,36 zł, · dodatek kombatancki – 330,07 zł, · dodatek kompensacyjny – 49,51 zł, · dodatek do renty inwalidy wojennego – 1263,73 zł, · świadczenie pieniężne dla byłych żołnierzy górników oraz świadczenie przysługujące osobom deportowanym ustalone w maksymalnej wysokości – 330,07 zł,

· świadczenie pieniężne przysługujące osobom deportowanym, ustalone w wysokości niższej niż maksymalna — w zależności od liczby pełnych miesięcy trwania pracy – od 16,55 zł do 313,61 zł. Ryczałt energetyczny – 299,82 zł.