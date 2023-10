Policyjny pościg w Kowalu. 40-latek zatrzymany przez policjantów z KMP Włocławek

W niedzielę (1.10.2023), w wyniku podjętych przez policjantów czynności, mężczyzna został zatrzymany. Teraz 40-latek będzie musiał wytłumaczyć się ze swojego zachowania na drodze. Za niezatrzymanie się do kontroli drogowej grozi mu kara do 5 lat pozbawienia wolności. Nie wykluczone jednak, że odpowie również za inne przestępstwa, ale o tym zadecyduje już prokurator, do którego trafią materiały sprawy - informuje nadkom. Joanna Seligowska-Ostatek, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji we Włocławku.