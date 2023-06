Tragiczny finał poszukiwań 61-latka w powiecie włocławskim. Zdjęcia

Od kilku dni trwały poszukiwania mężczyzny w gminie Kowal. Komenda Miejska Policji we Włocławku otrzymała zgłoszenie, że od kilku dni nie ma kontaktu z 61-letnim mieszkańcem gminy Kowal.

- Podczas sprawdzania okolicy ujawniono w rowie melioracyjnym ciało mężczyzny. Policjanci wykonywali czynności na miejscu pod nadzorem prokuratora i przy udziale biegłego z zakresu medycyny sadowej. Wstępnie wykluczono, aby do zgonu mężczyzny przyczyniły się inne osoby. Jednak na polecenie prokuratora zwłoki zabezpieczono do dalszych badan - nadkom. Joanna Seligowska-Ostatek, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji we Włocławku.