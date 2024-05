Akty wandalizmu we Włocławku. Tyle wyniosły straty miasta w 2023 roku. W 2024 roku także odnotowano zniszczenia! Podsumowanie, zdjęcia

Wandale niszczą place zabaw i boiska we Włocławku

W 2023 roku we Włocławku odnotowano następujące akty wandalizmu:

Tyle wyniosły straty w 2023 roku we Włocławku na skutek działania wandali

W 2024 roku pomalowano sprayem wiaty na ul. Toruńskiej we Włocławku

Wandale niszczą mienie miasta. Rzadko udaje się ich złapać

Zdarzają się także kradzieże mienia należącego do miasta – ławek, czy kwiatów. Problem dotyka także Włocławka. W 2023 roku tylko na wymianę około 30 szyb w wiatach przystankowych, uszkodzonych na skutek działania wandali, miasto wydało 20 tysięcy złotych . Zamontowane także dwie nowe wiaty w miejsce wiat uszkodzonych przez samochody osobowe. To dodatkowy koszt, który w przypadku obu wiat wyniósł 20 049,00 zł brutto. Niestety, bardzo rzadko udaje się złapać wandali działających na szkodę miasta.

Zniszczenia na boisku przy Szkole Podstawowej nr 23 we Włocławku [zdjęcia]

Na placu Wolności we Włocławku zdewastowano banery. Wandal został zatrzymany. Zdjęcia

W 2024 roku wandale też już dali o sobie znać. Do 25 marca 2024 we Włocławku odnotowano uszkodzenie sześciu szyb. Zdewastowano też cztery wiaty przystankowe, które chuligani pomalowali sprayem. Do zniszczenia wiat na ul. Toruńskiej doszło już w marcu 2024 roku. Na początku maja 2024, na „szybach” wciąż widniały napisy.