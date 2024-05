Tak było na Pchlim Targu 19 maja 2024 - kwiaty, ubrania, meble, starocie i nie tylko. Są już czereśnie. Zdjęcia, ceny Renata Brzostowska

W trzecią niedzielę maja 2024 roku na Pchlim Targ we Włocławku przy alei Kazimierza Wielkiego i tym razem nie brakowało kupujących oraz sprzedających. Popularny bazar przyciąga kupujących nie tylko z Włocławka i ościennych powiatów. Od samego rana na "Pchełkę" przybywali amatorzy wiosennych kwiatów i krzewów oraz sadzonek, odzieży i butów, mebli do domu i ogrodu, niemieckiej chemii czy tak zwanych staroci. Zobaczcie na zdjęciach, co oferowano w niedzielę na Pchlim Targu.