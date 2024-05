Tłumy na Pchlim Targu w pierwszą niedzielę maja 2024 - są już truskawki. Zdjęcia, ceny

W niedzielę, 5 maja 2024 roku na kilku stoiskach owocowo-warzywnych pojawiły się już truskawki . Cena? Od 20 do 24 złotych za kilogram.

Alejki z wiosennymi kwiatami i krzewami z daleka wabią kolorami. W ofercie sprzedawców pojawiło się dużo więcej niż w poprzednich tygodniach nowych kwiatów, krzewów i drzew nie tylko owocowych. Kwiecień to miesiąc na sprzedaż sadzonek. Na stanowiskach królują stokrotki, bratki, prymulki, żonkile, jaskry, aksamitki, ale pojawiają się już nowe odmiany i gatunki. Można już zakupić m. in. petunie, surfinie, komarzycę, werbeny, petunie. Do domu lub ogrodu można kupić sadzonki kocimiętki, mięty, melisy, kolendry, tymianku czy szałwii. Pojawiły się pierwsze sadzonki pomidorów, truskawek, malin, poziomek, sałaty i siedmiolatki.