Tłumy na targowisku w Radziejowie. Truskawki, młode ziemniaki. Zdjęcia, ceny [15 maja 2024]

Targ w Radziejowie słynie z różnorodności i świeżości oferowanych produktów. Wśród nich znaleźć można zarówno codzienne zakupy, jak i specjalne produkty, które trudno znaleźć w zwykłych sklepach. Na szczególną uwagę zasługują świeże, młode warzywa, takie jak młoda kapusta za 5 zł za główkę czy młode ziemniaki, których cena w tym sezonie wynosi 6,50 zł za kilogram. To właśnie za takimi produktami tłumnie przybywają mieszkańcy Radziejowa i okolic.

Nie brakuje również owoców, które kuszą swoją świeżością i smakiem. Truskawki i hiszpańskie czereśnie to tylko niektóre z przysmaków, które można było znaleźć na stoiskach. Ceny truskawek kształtowały się w przedziale 15-17 zł za kilogram, natomiast za czereśnie trzeba było zapłacić 30 zł za kilogram. Taka różnorodność sprawia, że każdy odwiedzający targ znajdzie coś dla siebie.

Zainteresowanie kupujących w dużej mierze skupia się również na cenach, które są konkurencyjne w porównaniu do supermarketów. Na przykład, jaja kurze oferowane były po 1 zł za sztukę, co stanowi atrakcyjną ofertę. Ponadto, klienci mogli zakupić oskubane kaczki za 70 zł za tuszkę oraz porcję krwi kaczej na czarninę za 15 zł za opakowanie, co świadczy o bogactwie lokalnej oferty.