Przebudowa ul. Brzeskiej w Radziejowie rozpoczęta. Zobaczcie zdjęcia

W marcu 2024 roku, Gmina Miasto Radziejów oficjalnie poinformowała o podpisaniu umowy z wykonawcą robót budowlanych, otwierając tym samym drogę do rozpoczęcia prac nad przebudową ul. Brzeskiej . Projekt ten, zaliczający się do drugiego etapu przebudowy dróg gminnych w Radziejowie, zakłada szereg prac mających na celu nie tylko poprawę stanu nawierzchni, ale również całej infrastruktury drogowej na omawianym odcinku.

W lutym tego samego roku ogłoszono postępowanie, które zaowocowało wyborem konsorcjum firm „LUX-DOM” oraz „DROGTOM” jako wykonawców zadania. Oferując wykonanie pracy za kwotę prawie 4,5 miliona złotych brutto, konsorcjum to zostało uznane za najlepszego kandydata do realizacji projektu, spełniając wszystkie wymagane warunki oraz proponując korzystną cenę.

Przebudowa ul. Brzeskiej to kompleksowe zadanie, które obejmuje nie tylko wymianę nawierzchni, ale również szereg innych istotnych prac. W planach jest m.in. wzmocnienie istniejącej nawierzchni, wykonanie nowych krawężników, obrzeży oraz obustronnych chodników. Projekt przewiduje także budowę zatok postojowych, co z pewnością przyczyni się do poprawy płynności ruchu oraz bezpieczeństwa.