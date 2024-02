Pchli Targ w deszczową niedzielę 11 lutego 2024 - starocie, narzędzia, rowery, odzież i chemia. Zdjęcia, ceny

Na Pchlim Targu we Włocławku każdy znajdzie coś dla siebie. W pochmurną i deszczową niedzielę (11 lutego 2024 roku) ruch na tym popularnym nie tylko wśród włocławian targowisku, był o wiele mniejszy niż w zeszłym tygodniu. Pojawiło się mniej kupujących ale też i sprzedających, oferujących najróżniejsze towary. Podobnie jak w poprzednią niedzielę najwięcej było stanowisk z tak zwanymi starociami oraz z odzieżą dla dorosłych i dla dzieci. Stali sprzedawcy oferowali niemiecką chemią i warzywa. Na targowisku coraz więcej pojawia się sprzedawców oferujących używane rowery zarówno dla dorosłych jak i dla najmłodszych, sprzęt RTV i AGD.

Na Pchlim Targu można kupić praktycznie wszystko, są artykuły gospodarstwa domowego, dekoracje i meble do domu i ogrodowe, a nawet piece. Na stragany z odzieżą ciągle królują zimowe kolekcie. W ofercie sprzedawców dostępne są ciepłe i modne kurtki, sweterki i bluzy, alpaki, dresy, spodnie, ciepłe zimowe skarpety oraz jesienno-zimowe buty. Tu można również kupić elegancką sukienkę czy garnitur. Duży jest wybór obuwia i odzieży dla dzieci.

Szukający odzieży, mebli, kosmetyków, biżuterii, zabawek, części zamienne do samochodów czy rowerów, staroci, roślin ozdobnych, warzyw i owoców nie powinni być zawiedzeni. Na bazarze znajdą coś dla siebie szukający modnej odzieży, mebli do domu i ogrodu, kosmetyków, pięknej biżuterii czy zabawek.

Targowisko przy ul. Kaliskiej we Włocławku. 10 lutego 2024. Produkty, ceny. Zdjęcia

EkoJarmark przy ulicy Piwnej we Włocławku - wędliny, pieczywo, sery. Zdjęcia

Targowisko przy ul. Związków Zawodowych we Włocławku. Zdjęcia - 3 lutego 2024

Przypomnijmy, iż obowiązuje zakaz zatrzymywania się w niedzielę w godzinach 5.00 - 14.00 po obu stronach jezdni na ul. Rybnickiej na odcinku od Al. Kazimierza Wielkiego do ul. Radyszyńskiej. Wygrodzenie słupkami uniemożliwiło postój pojazdów na pasie zieleni na odcinku Al. Kazimierza Wielkiego od wyjazdu z terenu stacji paliwowej do wjazdu na teren Pchlego Targu. Nie ma też możliwości wjeżdżania na pas zieleni zlokalizowany na skrzyżowaniu Al. Kazimierza Wielkiego i ul. Przemysłowej we Włocławku.