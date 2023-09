Wandale zniszczyli ogrodzenie przy Szkole Podstawowej nr 2 we Włocławku. Płot trzeba wymienić

- Akty wandalizmu zgłosiliśmy pisemnie do Wydziału Inwestycji Urzędu Miasta – informuje Magdalena Lewandowska, dyrektorka Szkoły Podstawowej nr 2 we Włocławku i dodaje, że płot nie nadaje się do naprawy, trzeba zrobić go na nowo. - Była komisja, która to sprawdziła. Teraz czekamy na dalszy ciąg sprawy.