Boisko przy Szkole Podstawowej nr 23 we Włocławku znów zostało zniszczone! [zdjęcia]

- To nie pierwsza taka sytuacja, tylko ja po prostu już nie wytrzymałam. To kumulacja moich emocji, by my co weekend walczymy, zbieramy po kilkanaście worków śmieci, butelek - mówi Karina Ponto, dyrektorka SP nr 23 we Włocławku na temat poniedziałkowego wpisu na Facebooku. Dodaje też, że podobnymi problemami borykają się również dyrektorzy innych szkół w mieście .