Matura 2024 z jęz. polskiego w II LO im. Mikołaja Kopernika we Włocławku. Zdjęcia, wideo

Rozpoczęły się matury 2024, czyli egzaminy dojrzałości

We Włocławku w II Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika do egzaminu dojrzałości przystąpiło 142 abiturientów.

Maturalne egzaminy pisemne, które rozpoczynają się 7 maja, potrwają do 24 maja 2024 roku. Egzaminy ustne zaplanowano na okres od 11 do 16 maja (z wyjątkiem 12 maja) oraz od 20 do 25 maja. Wyniki matur zostaną opublikowane online w systemie ZIU we wtorek, 9 lipca 2024 roku o godzinie 8.30.