SP w Wieńcu organizuje wyjątkowy obóz językowy w Wielkiej Brytanii. W roku szkolnym 2023/24 będą bezpłatne zajęcia z języka hiszpańskiego

Wieniecka Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego wprowadza w życie projekt, który może stać się wzorem dla innych placówek edukacyjnych w Polsce. Organizowany obóz językowy w Wielkiej Brytanii to nie tylko szansa na doskonalenie umiejętności językowych wśród uczniów , ale również możliwość poznania kultury i zwyczajów kraju anglojęzycznego. Codzienne zajęcia, prowadzone metodami aktywnymi, mają na celu nie tylko naukę, ale również integrację i zabawę.

Jest to pierwsza w regionie taka inicjatywa, której pomysłodawcą jest Szkoła Podstawowa w Wieńcu.

Oprócz tradycyjnych lekcji, uczestnicy obozu będą mieli okazję uczestniczyć w licznych atrakcjach, które z pewnością sprawią, że ten wyjazd zostanie na długo w ich pamięci. To doskonała okazja do praktycznego użycia języka angielskiego w codziennych sytuacjach, co jest nieocenione w procesie nauki.