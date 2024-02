Prymusi Pomorza i Kujaw 2024. Wśród stypendystów uczniowie z Włocławka i powiatu włocławskiego

W tym roku, w ramach marszałkowskiego projektu Prymusi Pomorza i Kujaw II, aż 714 uczniów z szkół podstawowych, liceów ogólnokształcących i szkół muzycznych otrzyma stypendia. Wsparcie finansowe trafi także do uzdolnionych zawodowców, co oznacza, że łącznie w 2023 nagrodzonych zostanie ponad 1,2 tys. prymusów. W tym gronie są uczniowie ze szkół we Włocławku i powiecie włocławskim. Szczegóły, nazwiska.

Samorząd województwa kujawsko-pomorskiego kładzie duży nacisk na jakość kształcenia i podejmuje wiele działań, aby związane z nim wydatki nie obciążały nadmiernie budżetów rodzin, zwłaszcza tych mniej zamożnych. Jak podkreśla marszałek Piotr Całbecki, priorytetem jest stworzenie warunków, które pozwolą uzdolnionym młodym ludziom w pełni wykorzystać swój potencjał. Projekt stypendialny realizowany jest dzięki środkom z Unii Europejskiej, w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027. W roku szkolnym 2023/2024 wsparcie trafi do 714 uczniów z naszego regionu. Wysokość stypendium wynosi od 300 do 500 złotych miesięcznie i może być przeznaczone na cele związane z rozwojem edukacyjnym – m.in. zakup książek, komputera, udział w dodatkowych zajęciach i konkursach, opłacenie dostępu do internetu, dojazdów do szkoły oraz zakwaterowania.

Najliczniej reprezentowane szkoły wśród stypendystów to Uniwersyteckie Liceum Ogólnokształcące w Toruniu (114 stypendystów), I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Toruniu (67), IV Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Toruniu (46), I Liceum Ogólnokształcące im. Ziemi Kujawskiej we Włocławku (46) i I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kasprowicza z Oddziałami Dwujęzycznymi w Inowrocławiu (24).

Poniżej nazwiska uczniów ze szkół we Włocławku i powiecie włocławskim. W I Liceum Ogólnokształcącym im. Ziemi Kujawskiej we Włocławku uczą się następujący uczniowie: Gabriela Adamska, Natalia Andrzejczak, Katarzyna Balcerak, Julia Barańska, Julia Biłyk, Katarzyna Damska, Maria Drążek, Mikołaj Estkowski, Elizabeth Evans, Krzysztof Figas, Maja Fortuna, Filip Gawrysiak, Julia Gawrysiak, Miłosz Gębicki, Karol Grzegorzewski, Maria Gzik, Amelia Kamińska, Natalia Kapuścińska, Stanisław Kołodziejczak, Dominik Kozicki, Ewa Kuczek, Mateusz Łęgowski, Lena Łuczak, Kacper Maciejewski, Jakub Madajski, Kinga Mendel, Wiktor Młynarkiewicz, Gabriela Mularska, Weronika Narkowicz, Aleksandra Pawlak, Michał Peszyński, Aleksander Piernikowski, Kamil Piotrkiewicz, Kinga Przesmycka, Mateusz Przybysz, Klaudia Syska, Agnieszka Trajder, Paulina Trawińska, Mikołaj Tyrała, Amelia Urbańska, Rafał Wendrowski, Julia Wietrzykowska, Remigiusz Winiecki, Sylwester Wiśniewski, Agata Żarnowska, Karol Żebrowski.

W II Liceum Ogólnokształcącym im. M. Kopernika we Włocławku uczą się Wiktor Kalinowski i Szymon Skonieczny.

W III Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Konopnickiej we Włocławku uczą się Michalina Błaszczyk, Antonio Brzeski, Julia Kołosowska, Nina Kwiatkowska, Filip Maciejewski, Julia Nowakowska oraz Oliwia Wiśniewska. W Prywatnej Szkole Podstawowej Zespołu Edukacji "Wiedza" we Włocławku uczęszcza Franciszek Bura. W Szkole Podstawowej nr 10 im. 2 Armii Wojska Polskiego we Włocławku uczęszcza Jakub Łukaszewski. W Szkole Podstawowej nr 14 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego we Włocławku uczęszcza Igor Kaczorowski. W Szkole Podstawowej nr 18 im. 1 Batalionu Morskiego we Włocławku uczęszcza Nikola Kucińska. W Szkole Podstawowej nr 22 im. Janusza Korczaka we Włocławku uczęszcza Bartosz Jakubowski. W Szkole Podstawowej nr 23 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego we Włocławku uczęszcza Antoni Gzik. W Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 1 we Włocławku uczęszcza Maciej Krygier.

W Zespole Szkół Akademickich we Włocławku uczą się Helena Gajewska i Gabriela Kowalska. W Zespole Szkół Katolickich im. Ks. Jana Długosza we Włocławku uczą się Agata Buława, Filip Chełminiak, Kornelia Idryan, Martyna Jaskóła i Antonina Wilmańska. W Zespole Szkół Muzycznych im. Czesława Niemena we Włocławku uczy się Mikołaj Drożdżewski. W Zespole Szkół nr 4 we Włocławku uczy się Gabriela Rutkowska.

Z powiatu włocławskiego stypendium otrzymają Michał Krysiak ze Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. bł. Jana Pawła II w Modzerowie i Maja Barańska z Zespołu Szkół nr 2 im. Józefa Piłsudskiego w Brześciu Kujawskim.

Zobaczcie zdjęcia z ubiegłorocznej gali wręczenia stypendiów

Wideo Sanatorium Czytelnicze w bibliotece w Chrzanowie