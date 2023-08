Trwa modernizacja Zespołu Szkół Technicznych we Włocławku. Zdjęcia, wideo

- Ta inwestycja to ponad 26 milionów złotych. Na najbliższej sesji rady miasta Włocławek, będziemy dodatkowo prosić radnych o dodatkowe 4 miliony, które zostaną do tego zadania dołożone. Te 4 miliony zostaną przeznaczone na docieplenie budynku od zewnątrz oraz na zamontowanie wentylacji mechanicznej w klasach i w auli gdzie jest to niezbędne. Modernizacja Zespołu szkół technicznych we Włocławku to największa inwestycja oświatowa od lat w naszym mieście - mówił Krzysztof Kukucki, zastępca prezydenta Włocławka.