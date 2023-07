Trwa budowa bloków przy ul. Celulozowej we Włocławku. Tyle wniosków wpłynęło od mieszkańców

- Kilkanaście mieszkań będzie przeznaczonych na mieszkania służbowe – tak je nazywamy – dla zawodów deficytowych. Z barometru zawodów wynika, które zawody kwalifikują się do naszego programu. Jeżeli taki zawód jest uwzględniony w barometrze zawodów, który prowadzi Powiatowy Urząd Pracy, to pracodawca może wystąpić do prezydenta miasta o zawarcie umowy, wówczas ta umowa jest zawierana. To też jest ciekawostka – umowa jest zawierana nie pomiędzy najemcą a miastem, lecz pomiędzy pracodawcą a miastem – wyjaśnia Krzysztof Kukucki.