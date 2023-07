Przy ul. Celulozowej trwa montaż prefabrykatów. Powstaną tam dwa nowe bloki

Takie dofinansowanie otrzymał Włocławek na budowę bloków przy ul. Celulozowej

Na jakim etapie są prace związane z drugim etapem projektu Celulozowa?

Takie było zainteresowanie mieszkaniami na Celulozowej w pierwszym naborze

Przypomnijmy, że zainteresowanie włocławian lokalami, które powstały w ramach pierwszego etapu projektu Celulozowa, było bardzo duże. Mieszkańcy złożyli 1069 wniosków (o jeden lokal starały się prawie cztery osoby). Nabór wniosków w ramach drugiego etapu rozpoczął się 3 kwietnia i trwał do piątku 2 czerwca 2023. Do połowy maja do ratusza wpłynęło ponad 300 wniosków. Projekt listy wnioskodawców ma być gotowy do 4 września, natomiast ostateczna lista najemców ma być znana do 1 grudnia 2023 roku.