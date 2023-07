Pięć firm jest zainteresowanych budową wieży widokowej na Zawiślu we Włocławku. Takie kwoty zaproponowały

Przetarg na budowę stalowo-drewnianej wieży widokowej o wysokości 17,6 metrów, która ma stanąć na Zawiślu, ogłoszono 12 czerwca 2023 roku. Początkowo termin składania ofert wyznaczono do 27 czerwca, ale został przedłużony do 30 czerwca. Po ogłoszeniu przetargu włocławski magistrat nie zdradził od razu, jaką kwotę zaplanował przeznaczyć na to zadanie, choć wiadomo było, że inwestycja pochłonie więcej, niż planowany wcześniej 1 milion zł.

- To nie jest dobry moment, żebym mógł udzielić informacji na ten temat (kwoty przeznaczonej na zadania – przypis redakcji), dlatego że czekamy na oferty i nie chciałbym zdradzać budżetu, żeby nie ułatwiać zbytnio wykonawcom składnia ofert. Oni muszą sami na podstawie dokumentacji, która jest załącznikiem do ogłoszenia, wycenić i zaproponować. Natomiast my mamy świadomość, że to będzie kosztować więcej, niż milion złotych i w jakimś zakresie jesteśmy przygotowani, żeby zwiększyć kwotę. Większa kwota wychodzi też z kosztorysu inwestorskiego – poinformował nas – po ogłoszeniu przetargu - Krzysztof Kukucki, zastępca prezydenta Włocławka.