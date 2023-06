Na Zawiślu we Włocławku powstanie wieża widokowa. Ogłoszono przetarg na to zadanie [wizualizacje]

Choć projekt budowy wieży widokowej na Zawiślu, włocławianie wybrali już w 2021 roku w ramach Budżetu Obywatelskiego, którego projekty miały być realizowane w 2022 roku, miasto wykonawcy zadania zaczęło szukać dopiero w 2023 roku.

- Dla mnie Budżet Obywatelski jest rzeczą świętą i wszystkie pozycje zostaną zrealizowane - mówił w marcu 2023 roku Marek Wojtkowski, prezydent Włocławka pytany podczas konferencji dotyczącej Budżetu Obywatelskiego 2024 o „zaległe” realizacje zaakceptowanych pomysłów mieszkańców Włocławka. - Z roku 2021 mamy do realizacji Ogólnomiejską Ścieżkę Zdrowia, niestety, szukamy na to środków finansowych. Poza tym Zielone Serce Miasta na Starym Rynku, o które mieszkańcy często pytają - mamy to na najbliższej sesji rady miasta i wiosną przystępujemy do realizacji. W opracowaniu jest dokumentacja dotycząca skweru przy ulicy Zbiegniewskiej. Przyjazne Południe Przyszłości - ogłoszony jest przetarg. Jest też prawomocna decyzja na budowę wieży widokowej na Zawiślu i szukamy na to środków finansowych, bo musimy je znaleźć w budżecie.