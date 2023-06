Włocławski Budżet Obywatelski 2024. Lista projektów wstępnie zakwalifikowanych do głosowania [zdjęcia, opisy]

Te projekty mieszkańcy Włocławka zgłosili do Budżetu Obywatelskiego na 2024.

Ile projektów zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego Włocławka 2024 zostało wstępnie zakwalifikowanych?

Po raz kolejny mieszkańcy Włocławka swoje projekty do Włocławskiego Budżetu Obywatelskiego mogli zgłaszać w trzech kategoriach: zielonej, instytucjonalnej i ogólnomiejskiej.

5,3 miliona złotych w ramach Budżetu Obywatelskiego Włocławka na 2024 rok.

W ramach Budżetu Obywatelskiego 2024 na pomysły zgłoszone przez włocławian przeznaczono w tegorocznej edycji rekordową kwotę 5,3 mln złotych .To o jeden milion więcej niż w roku 2023. Środki te mieszkańcy będą mogli rozdysponować odpowiednio w trzech kategoriach projektów:

Ile projektów zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego Włocławka 2024 zostało wstępnie zakwalifikowanych?

Projekty do Budżetu Obywatelskiego na 2024 rok można było zgłaszać do 27 kwietnia bieżącego roku. Włocławianie zgłosili łącznie 40 projektów . Włocławski magistrat zakończył już formalno-merytoryczną oceną propozycji.

Każdy zgłaszający mógł złożyć odwołanie od negatywnego wyniku weryfikacji w terminie 7 dni od daty opublikowania wyników oceny projektów. Odwołanie należało złożyć w formie pisemnej albo w formie elektronicznej przez wysłanie wiadomości na adres e-mail. O zachowaniu terminu decydowała data wpływu do Urzędu Miasta Włocławek. Odwołanie musiało zawierać imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, podpis odwołującego oraz nazwę projektu, którego dotyczy.

Zwycięskie projekty Włocławskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2024 poznamy do 3 sierpnia 2023 roku.

Listę projektów ostatecznie zakwalifikowanych pod głosowanie poznamy 22 czerwca , natomiast głosowanie rozpocznie się 23 czerwca i potrwa do 10 lipca 2023 roku .

Te projekty mieszkańcy Włocławka zgłosili do Budżetu Obywatelskiego na 2024.

przebudowy istniejących już przystanków autobusowych na zielone przy ul. Okrzei, Promiennej, Letniej,

uatrakcyjnienia punktu widokowego na Zawiślu o zakup i montaż bez monetowych lunet astronomiczno-widokowych,

stworzenia ogólnodostępnego i bezpiecznego placu zabaw wraz z siłownia plenerową w śródmieściu Włocławka,

zakupu mobilnej sceny plenerowej umożliwiającej organizowanie koncertów, imprez plenerowych, i innych imprez dla wszystkich mieszkańców Włocławka nie tylko

postawienia hamaków miejskich na Bulwarach.

Wśród zgłoszonych nie brakuje także projektów dotyczących sportu i rekreacji oraz imprez kulturalno-rozrywkowych.

W ramach kategorii instytucjonalnej zgłoszonych zostało 10 projektów. Wśród nich są m.in. propozycje dotyczące budowy, modernizacji i doposażenia placów zabaw przy niektórych szkołach i przedszkolach we Włocławku, rozbudowy monitoringu miejskiego na osiedlu Kazimierza Wielkiego czy zorganizowania szachowego zakątka przy Zespole Szkół Elektrycznych we Włocławku. Najmniej, bo zaledwie 2 projekty zgłoszono do kategorii zielonej.