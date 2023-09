Nowy rok szkolny 2023/2024 we Włocławku - tak było podczas inauguracji

W poniedziałek, 4 września 2023 roku podczas rozpoczęcia roku szkolnego w II Liceum imienia Mikołaja Kopernika przy ulicy Uroczej dyrektor Małgorzata Ćwikowska powiedziała uspokajająco do uczniów:

- Nie martwcie się, jesteście pod dobrą opieką wspaniałych nauczycieli, mamy bardzo wysoką zdawalność egzaminu maturalnego, bardzo dobre wyniki, tak że reszta należy do was. Bo nie tylko nauczyciel, ale też musi być i praca i chęci. Przed nami kolejny rok, mam nadzieję, że będzie to rok spokojnej pracy. Pracy, ale jak to w „Koperniku” - będzie też zabawa i rozrywka. Będą projekty, będą wycieczki. W ubiegłym roku była wycieczka do Toskanii, w tym roku planujemy wyjazd do Prowansji. Przed nami jubileusz 65-lecia szkoły, będzie się dużo działo - i do tych aktywności was zachęcam. Uczcie się, bo uczyć się trzeba, ale i szanujmy się wzajemnie, bawmy się, abyśmy mile spędzali czas w szkole.