Policjanci z Włocławka eskortowali do szpitala rodzica z synem, który potrzebował szybkiej pomocy OPRAC.: Joanna Maciejewska

Policjanci z Włocławka eskortowali do szpitala kobietę, która wiozła nastoletniego syna z silnymi objawami brzucha do szpitala. Po kilkunastu minutach, dzięki pomocy mundurowych, chłopcem zajęli się lekarze z Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku.